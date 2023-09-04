قيادي بحزب المصريين الأحرار: يجب ضبط المفاهيم الخاصة بحرية التعبير

شارك حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس، في المحور السياسي، وحضر المستشار سعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالحزب جلسة لجان حقوق الإنسان، والتي تأتي ضمن المحور السياسي، وتناولت دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

مقترحات حزب المصريين الأحرار

وقال الدكتور سعيد فايز وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، إنه حضر كل جلسات الحوار الوطني ممثلا عن حزب المصريين الأحرار، والتي شهدت بعضها ثراء نتيجة الأفكار والطروحات من المشاركين.

وتحدث وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار في إطار الجلسة، حيث وصف الحقوق الممنوحة بأنها أعمدة لبنيان الدولة الكاملة.

وأوضح «فايز»، أن هناك تماسا بين بعض الحقوق وبعضها، لذا فإننا لا يمكن بطبيعة الحال الحديث عن حرية الرأي والتعبير في ضوء وجود جرائم مثل الكراهية والتحريض، ولا نستطيع الحديث عن الحق الموجود بالأساس، ولكن نتحدث عن ضمانات إنفاذ تلك الحقوق وتحقيق أفضل صورة لها.

مفاهيم الحرية والرأي

وأضاف أن هناك خلطا للمفاهيم والمعاني بشأن حق حرية الرأي والتعبير، وهناك من يتحدث عن جرائم قد تحدث تحت ستار حرية الرأي والتعبير وأننا نتحدث عن الحق وليس الجريمة.

وأوصى حزب «المصريين الأحرار» بأهمية ضبط المفاهيم الخاصة بضوابط حرية الرأي والتعبير، في ظل هجمة إلكترونية من الميديا ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل أكثر توسعا من الصورة الحالية أو المتعارف عليها.