فيلم «The Equalizer 3» يحافظ على صدارة شباك التذاكر بـ68 مليون دولار

حافظ فيلم «The Equalizer 3»، بطولة النجم دينزل واشنطن، على صدارة شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حقق الفيلم في يومه الرابع بدور العرض السينمائي إيرادات بلغت 7.5 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم إلى 42 مليون دولار.

وعلى مدار 4 أيام استطاع فيلم «The Equalizer 3» في إزاحة فيلم «Barbie» من صدارة شباك التذاكر، حيث حقق في أول أيامه 13 مليون دولار، وسجل في اليوم الثاني 11 مليون دولار، أما في اليوم الثالث فبلغت الإيرادات 10.2 مليون دولار، ، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وتجاوز إجمالي الإيرادات الكلية لـ فيلم «The Equalizer 3» حاجز الـ68 مليون دولار، وذلك بعد ما حقق الفيلم 26 مليون دولار في السوق الخارجي.

تفاصيل فيلم «The Equalizer 3»

ويعتبر فيلم «The Equalizer 3» هو الجزء الثالث من سلسلة «The Equalizer» للمخرج أنطوان فوكوا، والتي تم تقديمها للمرة الأولى في عام 2014، وتتابع أحداث الجزء الجديد حياة «روبرت ماكول» الذي ينتقل إلى جنوب إيطاليا، ولكنه يكتشف أن أصدقاءه الجدد يخضعون لسيطرة المافيا الإيطالية، ولكن تدخله لمواجهة المافيا قد يجعل الأوضاع أسوأ.