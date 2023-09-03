«The Equalizer 3» يزيح فيلم «Barbie» من صدارة الإيرادات

للمرة الثانية في 43 يوما، يتراجع فيلم «Barbie» إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات بعد حفاظه على الصدارة طوال تلك الفترة وذلك بسبب فيلم «The Equalizer 3» الذي تصدر الإيرادات في أول أيام عرضه محققا 13 مليون دولار، بينما لم يحقق فيلم «Barbie» سوى 2.5 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

أفلام في دور العرض العالمية

وجاء فيلم «Gran Turismo» في المركز الثالث في يومه الثامن بدور العرض السينمائي، محققا 1.560 مليون دولار، يليه في المركز الرابع فيلم «Blue Beetle» بفارق ضئيل، محققا 1.520 مليون دولار، بينما تراجع فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان من المركز الثاني إلى المركز الخامس بـ 1.320 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Barbie»

نجح فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جرويج فوبطولة مارجوت روبي، وحقيق إيرادات بلغت مليار و348 مليون دولار وذلك منذ بداية عرضه في السينمات منذ 21 يوليو الماضي، وحقق الفيلم 601 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، أما في السوق الخارجي حقق الفيلم 747.6 مليون دولار.