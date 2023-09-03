تعرف على تفاصيل فيلم The Equalizer 3 بعد تصدره قائمة الإيرادات

تصدر فيلم The Equalizer 3، قائمة إيرادات شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، في أول أيام عرضه بدور السينما، محققًا إيرادات بلغت 13.1 مليون دولار من بينها 3.8 مليون دولار من معاينات ليلة الخميس، ومن المتوقع أن تصل إيرادات الفيلم بين 33 و40 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وفقًا لموقع «فارايتي».

يعتبر فيلم The Equalizer 3 هو الجزء الثالث والأخير من سلسلة أفلام «The Equalizer» إخراج أنطوان فوكوا، ومن بطولة النجم الأمريكي دينزل واشنطن الذي يعيد تقديم شخصية «روبرت ماكول» الضابط المتقاعد من مشاة البحرية الأمريكية، وتدور أحداث الفيلم حول «ماكول» الذي يكتشف أنّ أصدقاءه الجدد في بلدة صغيرة في جنوب إيطاليا يتعرضون للترهيب من قبل أعضاء المافيا، ليبدأ في محاولة تحريرهم من سيطرة رجال المافيا.

البرومو الدعائي لـ فيلم The Equalizer 3

تفاصيل فيلم The Equalizer 3

يجمع الفيلم في بطولته مجموعة من الفنانين بجانب دينزل واشنطن من بينهم: داكوتا فانينج، أوجينيو ماستراندريا، ديفيد دينمان، سونيا بن عمار، ريمو جيروني، جايا سكوديلارو بالإضافة إلى أندريا سكاردزيو.

وبدأت فكرة فيلم The Equalizer 3 بعد إصدار الجزء الثاني في أغسطس 2018، لكن تم الإعلان عن المشروع رسميًا في يناير 2022، وبدأ التصوير في 10 أكتوبر 2022 على ساحل أمالفي في إيطاليا واستمر في المنطقة حتى 20 نوفمبر، بعد والتي انتقل التصوير إلى مدينة نابولي في أوائل ديسمبر، قبل أن يختتم الإنتاج بحلول يناير 2023 في روما.