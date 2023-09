فيلم «Oppenheimer» يحقق 852 مليون دولار ويحتل المركز الثالث بشباك التذاكر

يواصل فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان صعوده في شباك التذاكر العالمي، ونجح الفيلم في تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 852 مليون دولار في فترة لم تتجاوز 45 يوما، ليصبح الفيلم في المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في عام 2023، بعد ما أزاح فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» إلى المركز الرابع، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

«باربي» يحتل الصدارة بإيرادات تخطت المليار دولار

بينما نجح فيلم «Barbie» في أن يصبح الفيلم الأعلى إيراد على مستوى العالم في 2023، بعد ما حقق إيرادات بلغت مليار و381 مليون دولار، متفوقا على فيلم الرسوم المتحركة «The Super Mario Bros. Movie»، الذي ظل محافظا على وجوده في الصدارة لفترة طويلة بإيرادات بلغت مليار و359 مليون دولار.

قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في 2023

وجاء فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» في المركز الرابع في قائمة الأعلى على مستوى العالم بـ845 مليون دولار، يليه في المركز الخامس فيلم «Fast X» بإيرادات بلغت 704 مليون دولار، أما المركز السادس من نصيب فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» الذي حقق 689 مليون دولار.

والمركز السابع من نصيب فيلم «The Little Mermaid» الذي حقق 569 مليون دولار، بينما جاء فيلم النجم توم كروز «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One» في المركز الثامن، ولم يحقق الفيلم سوى 560 مليون دولار، أما فيلم الرسوم المتحركة «Elemental» حقق 478 مليون دولار ليأتي في المركز التاسع، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» الذي حقق 476 مليون دولار، طوال فترة عرضه في السينمات.