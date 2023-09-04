سيدة هزت عرش «ريال مدريد».. 5 معلومات عن المتحكمة في أغلى لاعبي العالم

يعتبرها البعض أقوى أمرأة مرت على باريس سان جيرمان، كونها المتحكم الوحيد في مصير نجلها كيليان مبابي أغلى لاعب في العالم، وحبة الكريز في أوروبا، التي يتصارع عليها الجميع.

من هي فايزة العماري؟

فايزة العماري والدة كيليان مبابي، هي كلمة السر في جميع قرارت نجلها، بداية بتجديد عقده الموسم المنقضي مع باريس سان جيرمان ونهاية برفض التوقيع على عقود تقضي باستمراره لمواسم أخرى، باعتبارها مدير أعماله والمتحدث الرسمي باسمه.

جزائرية الأصل، ولدت عام 1974، في بلدة فرنسية، وعاشت حياتها واستقرت في بوندي، قبل انتقالها إلى العاصمة باريس، تحديدًا عام 2018، تزوجت رجل الأعمال الفرنسي ذو الأصول الكاميرونية ويلفريد مبابي، وجمعهما عشقهما للرياضة، إذ مارس كرة القدم وهي احترفت كرة اليد، وأنجبت منه ثنائي باريس كيليان وإيثان، وثالث بالتبني يدعى كيمبو إكوكو، وانفصلا مؤخرًا.

المتحكم الرئيسي في مصير أغلى لاعب في العالم

كانت لاعبة كرة يد بارزة في نادي آس بوندي، وأجادت اللعب في مركز الجناح الأيمن، وظلت متمسكة بمكانها داخل الملاعب حتى القرن الـ21، وخلال تلك الفترة نجحت في تمثيل منتخب فرنسا في عدد من المحافل الأوروبية.

فايزة العماري في الوقت الحالي هي المتحكم الرئيسي في مصير أغلى لاعب في العالم، الذي تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو، إلى جانب كونها قائد مفاوضات ريال مدريد الذي ينتظر الحصول على خدمات كيليان مبابي منذ سنوات، لكنها ورغم قوة الكيان الملكي، أجبرت النادي الإسباني بانتظار نجلها لأكثر من 3 سنوات متتالية.

لم تتوقف قوتها وسيطرتها عند هذا الحد، بل أجبرت إدارة باريس سان جيرمان، على التراجع عن قرار تجميد كيليان مبابي، وإشراكه بشكل طبيعي في المباريات والتدريبات، بعد استبعاده من المشاركة في المعسكر التحضيري للموسم الجديد، بسبب رفضه تجديد عقده أو الرحيل قبل نهايته، والمقررة بنهاية الموسم الجاري.

ولا يزال ملف كيليان مبابي معلقًا في الوقت الحالي، سواء بحسم موقفه من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بعد عودة العلاقات عقب فترة طويلة من الإيقاف بسبب تمسكه بالرحيل، أو بتحرك ريال مدريد من أجل الحصول على خدماته وفقًا لشروط إدارة البي إس جي التي ترغب في حصد أكبر استفادة مادية من رحيل أهم نجوم الفريق الباريسي.