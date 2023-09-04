الأنبا مرقس يترأس قداسا في دير الأنبا برسوم بالمعصرة

صلى الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، القداس الإلهي، اليوم، من دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، والذي تقام فيه احتفالات الأنبا برسوم العريان.

تكليف الأنبا مرقس بإدارة شؤون دير الأنبا برسوم

وفي وقت سابق، كلف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا مرقس بإدارة شؤون دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، والتعامل على كافـة الإجراءات الرعوية والمالية والإدارية وإرسال تقارير دورية، نظرا للحالة الصحية التي يمر بها الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان ورئيس دير الأنبا برسوم، في الفترة الأخيرة، كما قرر إيقاف جميع التوكيلات الصادرة عن الأب الأسقف.

وقام الأنبا مرقس بزيارة الأنبا بيسنتي في المستشفى التي يعالج فيها حاليًا، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لنيافته، عقب صدور القرار البابوي بشأن تكليفه بإدارة شؤون دير الأنبا برسوم.

احتفالات دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة

وجدير بالذكر، أن دير الأنبا برسوم يبدأ الاحتفال بالمولد السنوي في 10 سبتمبر للاحتفال بذكرى نياحة الأنبا برسوم العريان، والذي يقبل عليه آلالاف كل عام وسط احتفالات شعبيه ودينية.

وتستمر الاحتفالات بالدير حتى يوم 27 سبتمبر الجاري بالطبول والاحتفالات وتطيب جسد القديس والقداسات اليومية وحتى عيد الصليب.