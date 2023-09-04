موعد احتفال الأقباط بعيد النيروز 2023.. بداية موسم جني البلح الأحمر والجوافة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد النيروز 2023، في 12 سبتمبر المقبل إذ تبدأ أول أيام تقويم الشهداء المعروف باسم التقويم القبطي ويرتبط عيد النيروز ببداية السنة الزراعية التي يعتمد عليها الفلاح المصري في المواسم الزراعية.

نشأة التقويم القبطي

وتمّ وضع التقويم القبطي في سنة 4241 ق.م عندما رصد المصريون القدماء نجم الشعرة اليمانية وقسموا السنة إلى 3 فصول (الفيضان والبذار والحصاد) ثم إلى 12 شهرًا كل شهر منها 30 يومًا، واضيفت المدة الباقية وهي 5 أيام وربع وجعلوها شهرًا أسموه بالشهر الصغير المعروف بـ«النسئ»، وسارت السنة القبطية 365 يومًا في السنة البسيطة و366 يومًا في السنة الكبيسة.

واحترم الفلاح المصري هذا التقويم نظرًا لمطابقته للمواسم الزراعية ولا يزال يتبعه إلى اليوم.

عادات الأقباط في عيد النيروز 2023

وحول عيد النيروز 2023 فيرتبط عند الأقباط ببعض العادات، إذ ربط المصريين بين عيد النيروز والذي يعد بداية السنة الزراعية وبين طرح الأرض وجني البلح الأحمر والجوافة، وتوزعه الكنائس على الحاضرين ويشتري الأقباط البلح الأحمر ويأكلونه في النيروز ويذكرهم ذلك بالشهداء فالبلح بلونه الأحمر يرمز للون دم الشهداء وقلبه الأبيض مثل قلوبهم، أما النواة الصلبة فهي كإيمانهم الصلب.

ومن العوائد التي لم تعد موجودة أنَّ الأقباط كانوا يذهبون للنيل في ذلك اليوم للاغتسال، وكانوا يرشون بيوتهم من ماء النيل في أول أيام سنة جديدة للبركة.