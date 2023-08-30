البابا تواضروس يكلف الأنبا مرقس بإدراة شؤون دير برسوم العريان بالمعصرة

كلّف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها بإدارة شؤون دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، والتعامل على كل الإجراءات الرعوية والمالية والإدارية وإرسال تقارير دورية.

إدارة شؤون دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة

وقال البابا تواضروس في القرار البابوي الثالث حول إيبارشية حلوان، إنه في إطار متابعة والبابا لشؤون إيبارشية حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان، وبمناسبة الاحتفالات بعيد القديس الأنبا برسوم العريان، تم تكليف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها بإدارة شؤون دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، والتعامل على كل الإجراءات الرعوية والمالية والإدارية وإرسال التقارير الدورية.

وقف التوكيلات الصادرة عن الأنبا بسنتي

يذكر، أن البابا تواضروس الثاني أصدر قرارا بابويا بشأن الأنبا بسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، قبل أسابيع قليلة، وقرر البابا وقف جميع التوكيلات الصادرة عن الأب الأسقف نتيجة ظروفه الصحية خلال الفترة الماضية.

كما أوقف البابا تواضروس مع بداية سنة 2023 أي تعاملات إدارية أو مالية أو رعوية، مع الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، على أن تقوم اللجنة المالية بالمشاركة مع الأب الوكيل بتصريف أمور الإيبارشية بالبنود التالية حتى إشعار آخر، وجاء ذلك في قراراته البابوي الأول حول الإيبارشية حلوان.