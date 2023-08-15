البابا تواضروس يقرر إلغاء جميع التوكيلات الصادرة من الأنبا بيسنتي

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بابويا بشأن الأنبا بسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، وقرر البابا وقف جميع التوكيلات الصادرة عن الأب الأسقف نتيجة ظروفه الصحية خلال الفترة الماضية.

وجاء في نص القرار: «بصفتي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس المجلس الملي العام وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس والممثل القانوني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس تقرر الآتي: إلغاء جميع التوكيلات بكافة أنواعها والتفويضات الصادرة من نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة وبالميلاد فؤاد عوض عربان عوض في جميع الإجراءات الناقلة للملكية كالتنازل».

وتابع البابا: «إلغاء كافة التوكيلات والتفويضات البنكية الصادرة من الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة الخاصة بحسابات الإيبارشية حلوان - مايو المعصرة - وتوابعها، وكذلك الحسابات الخاصة بالأنبا بيسنتي في كافة البنوك المصرية والبيع والهبة وكل التصرفات».

البيان الثاني بخصوص الأنبا بيسنتي

يذكر أن ذلك يعد ثاني بيان يصدره البابا تواضروس بخصوص نيافة الأنبا بيسنتي؛ إذ كان البيان الأول في 2022، وكان القرار البابوي بخصوص إيبارشية حلوان نظرا للظروف الصحية التي يمر بها نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، يوقفمع بداية سنة 2023 أي تعاملات مع نيافته إدارية أو مالية أو رعوية، وتقوم اللجنة المالية بالمشاركة مع الأب الوكيل بتصريف أمور الإيبارشية بالبنود التالية حتى إشعار آخر.