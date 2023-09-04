قافلة طبية لتنظيم الأسرة لمدة 5 أيام في مدينة بني عبيد بالدقهلية

أعلن متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد عقد الاجتماع التحضيري مع مسؤولي الإعلام والثقافة الصحية بالإدارة الصحية وتنظيم الأسرة لمتابعة الاستعدادات النهائية من قبل الإدارة الصحية ببني عبيد، للوقوف على آخر استعدادات القافلة الإقليمية التنشيطية لتنظيم الأسرة التي ستنطلق يوم 10 شهر سبتمبر الجاري، وحتى يوم 14 من نفس الشهر.

تنظيم قافلة طبية ببني عبيد

وقال رئيس مجلس مدينة بني عبيد إن القافلة الطبية تمت بالتنسيق مع الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وستتم بنطاق مركز المدينة وذلك بمقر مستشفى التخصصي والإدارة الصحية ببني عبيد ووحدات طب الأسرة بالقرى والعزب التابعة لرئاسة المركز والفرق الطبية الثابتة والمتنقلة والمتحركة، مشددًا على الاهتمام الدائم والمستمر بمنظومة الصحة العامة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الكاملة.

تقديم جميع الخدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان

وأكد مسؤولي الإدارة الصحية أن الحملة التنشيطية تقوم بتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمستشفى والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة وتقدم جميع الخدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان والتي تقوم بتوفير أدوية الصحة الإنجابية وتقديم وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والکشف بالموجات الصوتية وكذا تعليم السيدات على كيفية الفحص الذاتي للثدي، وكشف أمراض النسا ومتابعة والوسيلة ومتابعة الحوامل، كما أنه سيتم تقديم الخدمة تركيب وسيلة الأمبلانون بالوحدة الصحية بميت سويد، والوحدة الصحية بأبو المعاطى الباز، والوحدة الصحية بالصلاحات، وتركيب اللولب الهرمونى بالوحدة الصحية بميت سويد، وأبو المعاطى الباز، والوحدة الصحية بالصلاحات وتوابعها، وكفر ميت فارس وتوابعها، وغازى مصبح وتوابعها، والحدادة وتوابعها، وقرية مبارك وتوابعها.

وبحسب البيان الصادر من مجلس المدينة وجه رئيس المركز بضرورة تضافر كل الجهود من خلال التنسيق بين رئاسة المركز ورؤساء الوحدات القرويه والفرق الطبية الثابتة المتحركه لإنجاح الحملة لتحقيق المستهدف منها وحسن إستقبال والتعامل مع المواطنين المترددين على مقرات الفرق الطبية بالإدارة الصحية ووحدات طب الأسرة والفرق الثابتة المتحركة.