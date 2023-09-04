«تعليم الدقهلية» تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية حاجتها لشغل عدة وظائف مختلفة، وحددت الشروط المطلوبة للقبول بها، وهي: مدير إدارة التدريب، وظيفة مدير الشئون المالية والإدارية بدواوين الإدارات التعليمية التابعة لها.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عدة شروط من أجل القبول في الظائف وهي:

- أن يكون مسكنا على المجموعة الوظيفية التنمية الإدارية وعلى الدرجة المالية الأولى.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.

- أن يكون على رأس العمل اخر ست سنوات من تاريخ الإعلان وألا يكون معارًا خلالها أو حاصلا على إجازة بدون أجر باستثناء الإجازة المرضية أو إجازة رعاية طفل.

- قضاء مدة بينية فعلية في وظائف الدرجة الأدنى مباشرة لا تقل عن ست سنوات.

- أن تكون تقارير تقويم الأداء آخر 3 سنوات فعلية بتقدير ممتاز.

- ألا يكون عوقب بالخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه، وعدم وقفه عن العمل وعدم احالتة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف

وأشارت إلى أنه يجري تقديم عدة أوراق للوظائف، وهي:

- طلب باسم الأستاذ وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية

- صحيفة بيانات وظيفة حديثة إلكترونية وأخرى يدوية معتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها المتقدم.

- شهادة من قسم الشئون القانونية بالإدارة التعليمية التابع لها المتقدم ومعتمدة من الإدارة التعليمية تفيد عدم معاقبتة بالخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام ولم تصدر قرارات بوقفه عن العمل وعدم احالتة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى الحاصل علية والدرجات العلمية الأعلى متى كانت متصله بطبيعة العمل.

- صورة طبق الأصل من آخر 3 تقارير كفاية أداء سنوية فعلية للمتقدم.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفه وإنجازاته السابقة.

- أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير إدارة التدريب لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط الإجراءات بما يحقق رضا المواطنين والعاملين.

ويجري تسلم الطلبات داخل مظروف بحافظة تسليم لدى مسئول تنسيق الإداريين بكل إدارة تعليمية خلال الفترة من الثلاثاء 5 سبتمبر حتى الخميس 14 سبتمبر.