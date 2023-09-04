رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

شيخ الأزهر: ضرورة انطلاق العدالة من داخل الدوائر القانونية والدستورية

كتب:

إسراء سليمان
03:15 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة. 

وأكَّد أهمية تطبيق العدالة بين الجميع، وانعكاس ذلك على بسطِ السِّلم والاستقرار داخل المجتمعات، وضرورة انطلاق العدالة من داخل الدوائر القانونية والدستورية ليضرب رجالات القانون المُثُل في الحرص على الالتزام بالقوانين والتشريعات، ويكونوا مثلًا يُحتذى به للجميع.

تطبيق العدالة يتطلب المساواة في الحقوق والواجبات

وأكَّد شيخ الأزهر أن تطبيق العدالة يتطلب المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على إنفاذ القانون وحسب، بل يمتد ذلك ليشمل الالتحاق بالوظائف العامة، وفي مقدمتها الوظائف القضائية، وأن يكون المعيار الوحيد هو التميز والتفوق، وأن تلغى المعايير العنصرية كغير لائقٍ اجتماعيًّا، من كل قواميس الالتحاق بأيِّ وظيفة عامة.

وأشار إلى أن إصدار القوانين لا بدَّ أن يتبعه خطوات تثقيفية وحوارات مجتمعيَّة تجاه القوانين التي بصدد التَّنفيذ حتى يسهل استيعابها وتفهمها من جانب المواطنين، واستقبالها بهدوءٍ واستقرار نفسي.

من جانبه، أعرب المستشار مسعد عبد المقصود عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلتُه من جهودٍ لبيان الصورة الصحيحة الدين الإسلامي؛ بما يمثله من رمزية عالمية للمسلمين، مؤكدًا أن خريجي جامعة الأزهر من كليَّات الشريعة والقانون الملتحقين بهيئة قضايا الدولة يمثِّلون الأزهر خير تمثيل داخل الهيئة، ويتميزون بتفوقهم وحرصهم على الالتزام.

اقرأ المزيد:

شيخ الأزهر: يجب تأهيل الشباب لحمل راية السلام وتعزيز فرص التقارب بين الشعوب

شيخ الأزهر يضاعف إعانة شهر سبتمبر بمناسبة المولد النبوي وبدء الدراسة

شيخ الأزهر يستقبل رئيس جامعة علوم القرآن بجاكرتا

مستشار شيخ الأزهر: مسابقة «مواهب وقدرات» تدعم الطلاب الوافدين الموهوبين

مستشارة شيخ الأزهر: مسابقة «مواهب وقدرات» تستمد قوتها من «الطيب»
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.