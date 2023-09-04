مؤشرات تنسيق كليات طب وهندسة وصيدلة جامعة الأزهر 2023.. إليك رابط التسجيل

تعد مؤشرات تنسيق كليات الأزهر 2023، هي الشغل الشاغل لطلاب الثانوية الأزهرية خلال تلك الفترة، لاسيما بعد إعلان جامعة الأزهر فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2023 أمس الأحد، ولكن يبقى التساؤل حول مؤشرات التنسيق المتوقعة لهذا العام للطلاب الجدد، وهو ما أجاب عنه الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر.

وقال رئيس جامعة الأزهر، إنّ مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر هذا العام ستكون مقاربة للعام الماضي، لافتا إلا أنّه من الممكن زيادة التنسيق هذا العام بنسبة 0.5%، قائلا: «كليات الطب العام الماضي أخدت من 95%، وهذا العام المؤشرات بتقول هتكون عند نفس النسبة وربما تعلى نصف في المية».

مؤشرات تنسيق الأزهر 2023

وبناء على تصريحات نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، سيزيد تنسيق هذا العام نصف في المائة عن العام الماضي، وكانت نتيجة التنسيق فيه على النحو التالي:

- كليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%.

- كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %.

- كليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %.

- كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %.

- كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%.

- كلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %.

- هندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %.

وأوضح الشربيني، أنّ المؤشرات في أفرع جامعة الأزهر الثلاثة التي تخص قطاع القاهرة والوجه البحري وقطاع الوجه القبلي، تكون النسبة المئوية لكليات الطب عند نفس المستوى، وإذا انخفضت في أحد الأفرع تكون بنسبة نصف في المئة، وممكن طالب يكون من أبناء الوجه البحري، ويذهب إلى كلية أسيوط بسبب نصف في المئة، وهذا بالنسبة لكليات القمة.

وحول رابط تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2023، أعلنت الجامعة أنه من خلال بوابة مصر الرقمية من هنا.