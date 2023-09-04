65 ألف جنيه إيرادات فيلم «مرعي البريمو» في دور العرض خلال 24 ساعة

استطاع الفنان محمد هنيدي أن يحقق بفيلمه «مرعي البريمو» نجاحا كبيرا، وهو ما ظهر من خلال إيرادات شباك التذاكر.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «مرعي البريمو» حقق ما يقرب من 65 ألف جنيه بدور العرض أمس، مشيرا إلى أنه مقرر عرض الفيلم في عدد من دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع واحد، وذلك بعد مرور شهر تقريبًا من عرضه في صالات السينما بمصر والوطن العربي.

أبطال فيلم «مرعي البريمو»

فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، ومحمد محمود، وأحمد بدير، ولطفي لبيب، وكريم سامي مغاوري، ونانسي صلاح، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

أحداث فيلم مرعي البريمو

تدور قصة فيلم «مرعي البريمو»، في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، حيث تختفي قطعة من الألماس داخل بطيخة في ظروف غامضة، ويضطر للبحث عنها.