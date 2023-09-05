اليوم.. بدء تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة لطلاب الدور الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم بدء تلقي طلبات التظلمات على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بداية من اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، باستخدام البريد الموحد الخاص بالطالب، وذلك لمدة أسبوع على هذا الرابط.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وأوضحت، أنه يتم دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بقيمة 200 جنيه للمادة، تسدد بالبريد أو فوري كود 66616 أو منافذ الدفع المتعاقد معها «البريد المصري - فوري- وقتي - إيجي باي- سداد - ضامن- أمان- مصاري- بيي- ممكن- طلقة- موجة- خالص موبايل- أموال».

تظلمات الثانوية العامة

وأضافت وزارة التعليم، أنه بعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة المواد التي يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر دون اصطحاب مدرس المادة، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، مع تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، ويتم اطلاعه على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.