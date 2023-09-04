عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2023 دور ثان على الوطن بالدرجات والمواد

نتيجة الثانوية العامة 2023 دور ثان على الوطن بالدرجات والمواد عبر هذا الرابط، ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الحصول عليها برقم الجلوس، والاستعلام عن الدرجات في جميع المواد الدراسية والمجموع الكلي الخاص بالطالب.

نتيجة الثانوية العامة 2023 دور ثان على الوطن بالدرجات والمواد

وخصصت «الوطن» رابطا سريعا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 دور ثان بالدرجات والمواد، لنكون أول موقع ينشر النتيجة دون أي مشكلات وبخطوات سهلة وبسيطة بإدخال رقم الجلوس فقط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، بلغ 119 ألفا و348 طالبا وطالبة، حضر منهم 119 ألفا 271 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا بنسبة 89.04%.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني متاحة للطلاب علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات، ويمكن الطلاب الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس.

وبالنسبة لتظلمات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، أشارت وزارة التعليم، إلى أنّه سيتم بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الامتحان الدور الثاني بداية من الغد ولمدة أسبوع، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.