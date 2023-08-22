مجلس الشباب المصري يكرم الفائزين في «دورة الصداقة الودية» بأسوان

نظم مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دورة الصداقة الودية لكرة القدم، بملعب مركز شباب الشراونة بمركز إدفو في محافظة أسوان، في إطار اهتمام المجلس بتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

دورة الصداقة الودية

وقال المجلس في بيان، إنه جرى تنظيم دورة الصداقة الودية بالتعاون مع مكتب تنفيذي نصرالنوبة، ومديرية الشباب والرياضة بأسوان، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بملعب مركز شباب الشراونة بمركز إدفو، وجرى تكريم أفضل اللاعبين المشاركين.

فعاليات مجلس الشباب المصري

وفي سياق متصل، يسعى مجلس الشباب المصري لتنفيذ عدة فعاليات في المحافظات المختلفة، تتمثل في قضاء يوم صحي لممارسة الرياضة واليوجا، ومحاضرات حول كيفية تناول الأكل الصحي يقدمها أطباء من كل التخصصات، وتشمل الفعاليات مجموعة من الفحوصات الطبية للفئات المستهدفة في المرحلة الأولى بالمدن الجديدة.