مأساة أسرة.. الوالدان من ذوي الهمم وطفلهما يحتاج حقنة ضمور عضلات بـ70 مليون جنيه

تقف أيادي الأب والأم عاجزة عن إنقاذ طفلهما الذي لم يتعدَ عامه الثاني، بعد التأكد من إصابته بضمور في عضلات النخاع، وحاجته لحقنة بتكلفة 70 مليون جنيه، الأمر الذي تعجز الأسرة عن توفيره، فالأم والأب من ذوي الهمم، من الصم والبكم، ويعمل الوالد عامل يومية لتوفير نفقات الحياة اليومية للمنزل.

قصة معاناة الطفل محمد مع المرض في المنوفية

يقول أحمد هيثم، خال الطفل محمد حسين، إن ابن شقيقته يبلغ من العمر عاما وتسعة أشهر، وتم تشخيص حالته الطبية بضمور في عضلات النخاع، وإرسال أوراق حالته الصحية إلى ألمانيا، وتم تأكيد التشخيص، مؤكدا أن الطفل يحتاج إلى الحصول على حقنة بقيمة 70 مليون جنيه وحالته الصحية قد تدهورت وقد يؤدي المرض إلى وفاته أو العجز الكامل.

علاج الطفل محمد حسين مريض الضمور في المنوفية

وأضاف خال الطفل محمد حسين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والد الطفل يعمل عاملا باليومية ووالدته ربة منزل، ولا يمكنهما تحمل تكاليف الحقنة، مشيرا إلى أن بعض الأطباء عرضوا علاجا آخر، من خلال حصول الطفل على علاج سنوي طوال حياته عبارة عن شراب قيمته مليون و200 ألف جنيه سنويا، وهو ما لا تقدر الأسرة عليه أيضا.

وتابع، بأن حالة الطفل تسوء كل يوم بسبب تأثير المرض عليه، طالبا المساعدة في علاج الطفل، لأن تكلفة العلاج باهظة الثمن، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعي وافقت على فتح حساب بنكي للتبرع للطفل، وهو ما تم تنفيذه خلال الأيام الماضية، مناشدا الجميع بالمساهمة في علاج الطفل محمد.