محافظ المنوفية يسلم 10 كراسي متحركة ومساعدات مالية لذوي الهمم

سلم صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 10 كراسي متحركة ومساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من ذوي الهمم، لمساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بسهولة، وتوفير متطلبات المعيشة مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

لقاءات محافظ المنوفية بالحالات الإنسانية

واستمع المحافظ إلى شاب من ذوى الهمم بناحية حي غرب شبين الكوم يلتمس توفير مكان مؤهل لعمل جلسات علاج مائي مراعاة لظروفه الصحية، وعلى الفور وافق المحافظ على استخدام حمام سباحة مركزشباب ميت خاقان بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لمساعدته على العلاج والتماثل للشفاء، كما كلف مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة.

وقد أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة بلقاء المحافظ موجهين الشكر له على رعايته الكاملة لذوي الهمم، وحرصه على تلبية مطالبهم ودمجهم داخل المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

محافظ المنوفية يستمع إلى شكاوي المواطنين في اللقاء اليومي

كما وافق محافظ المنوفية على طلب معلمة بمدرسة كفر السوالمية الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الشهداء التعليمية تلتمس بقائها بالمدرسة واستثنائها من النقل خارج المدرسة مراعاة لظروفها الصحية الخاصة، وكلف مدير مديرية الشئون الصحية باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطنة بناحية الشهداء تلتمس الموافقة على قبول ابنتها ضمن المتقدمين إلى مدرسة التمريض بالشهداء.

ووجه «أبوليمون» رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بفحص شكوي (فني تشغيل) بإحدى فروع الشرك ، يعول طفل كفيف ويلتمس نقله إلى شبكة مياه فرع شبين الكوم نظراً لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

كما وافق على طلب أخصائية تمويل بمديرية الشئون الاجتماعية بشبين الكوم من ذوي الهمم مقيمة بقرية منشأة شنوان، وتلتمس انتدابها للعمل بمحل إقامتها فى الجمعية الزراعية بمنشأة شنوان مراعاة لظروفها الصحية الصعبة، وأحال طلب مواطن بناحية تلوانة مركز الباجور يلتمس توفير فرصة عمل لمساعدته على إيجاد مصدر رزق ثابت وتحمل أعباء المعيشة إلى إدارة تشغيل الشباب لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.