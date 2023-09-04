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محمد شاهين يحتفل بوصول «لون باهت» إلى 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

كتب:

أحمد حسين صوان
03:29 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
محمد شاهين

محمد شاهين

احتفل الفنان محمد شاهين، بوصول عدد مشاهدات أغنية «لون باهت»، الذي طرحها في شهر مايو الماضي، إلى 3 ملايين مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بخلاف نسب الاستماع عبر منصات الموسيقى.

وكتب محمد شاهين، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، «شكرًا لكل شخص بيتمنى لي الخير من قلبه، شكرًا لكم يا حبايب، استنوا الجديد بإذن الله قريب أوي».

صُناع أغنية «لون باهت»

أغنية «لون باهت» من غناء محمد شاهين، وكلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع  إسلام رفعت، وتسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح، وجيتار مصطفى أصلان، وعازفين عماد عزمي، وأحمد شرارة، ومحمود بخ، وحازم مجدي، وعمرو فصيح.

وحظيت أغنية «لون باهت»، بردود فعل واسعة، حيث قال أحد المتابعين: «بجد الله عليك أنت صوت وإحساس مش ممكن يتكرر مختلف يا محمد.. مبروك على الأغنية الحلوة دي أوي وكلامها جميل من الواقع من نجاح لنجاح أكبر يارب».

 

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.