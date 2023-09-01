التنمية المحلية: توفير قروض ميسرة لدعم المشروعات بمناطق تطوير العشوائيات

أكدت وزارة التنمية المحلية، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة بالمحافظات وتوفير الحياة الكريمة التي تليق بالمواطن في كل المحافظات حتى يعيش في بيئة صحية وآمنة وحياة كريمة لسكان المناطق العشوائية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بذل أقصى الجهد لتوفير حياة كريمة وآدمية لسكان المناطق بديل العشوائيات والارتقاء ‏بمستوى كل الخدمات المقدمة لهم، من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة وتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب؛ من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية.

تحقيق التنمية فى مشروعات الإسكان البديل

وتابعت وزارة التنمية المحلية جهود إدارة مبادرة «مشروعك»، و«صندوق التنمية المحلية»، بالوزارة، في تنفيذ خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية البديلة للعشوائيات والعمل على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية، من خلال عقد سلسلة من الندوات التوعوية لقاطني هذه المناطق بهدف شرح أنشطة الوزارة ومساعدة الراغبين في مجال دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات الجديدة حتى يستفيد الشباب والمرأة من المزايا التي يقدمها لهم تلك المشروعات، بالتنسيق مع مقرات مشروعك بالمحافظات وقيادات المحافظات المنوط بهم تلك المناطق.

ندوات تعريفية

وفى سياق متصل، جرى عقد ثلاث ندوات تعريفية منها ندوة بمنطقة الأسمرات في محافظة القاهرة، وندوتين بمنطقة البشاير في محافظة الإسكندرية، وتناولت الندوات تقديم خدمة التدريب على الحرف اليدوية للراغبين في التدريب، وإعداد حصر بأسماء السيدات الراغبات في الحصول على تدريب أعمال يدوية، كما تمت مناقشة بعض أصحاب المحلات عن المعوقات التي تواجههم في التمويل من البنوك، وتم التنسيق مع بنك مصر عن إيجاد آلية مقترحة للتغلب على هذه المعوقات من خلال بروتوكول مشروعك.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه جرى التواصل مع بعض الحالات الراغبات في التمويل لمشاريع منزلية وتم عمل حصر بأسمائهم لدراسة حالاتهم وإمكانية تم وتمويلهم مع البنك.