نصائح من «مرفق الكهرباء» عند شراء مبرد مياه.. لتقليل استخدام الثلاجة

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نصائح يجب اتباعها عند شراء مبرد مياه، لتقليل استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، بسبب زيادة اعتماد المواطنين عليه داخل كل منزل، لتقليل الاعتماد على الثلاجات من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

نصائح عند شراء مبرد مياه

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات بسيطة يجب اتباعها عند شراء مبرد مياه، لتقليل استهلاك الكهرباء، بحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي:

1- يحب الانتباه عند شراء مبرد المياه أن يكون ذو كفاءة عالية.

2- يجب عليك تحديد سعة المبرد المناسبة لاستخدامك، وينصحك حماية المستهلك، بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها سوف تستهلك كهرباء أكثر.

3- عدم شراء مبرد المياه الذي يحتوي على ثلاجة.

4- اختيار مبرد مياه يمتلك ميزة الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

5- يجب التأكد من تواجد عناصر الأمان خال شراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

6- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.