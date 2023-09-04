تايم لاين.. ماذا فعل رائد الفضاء العربي سلطان النيادي في رحلته؟

عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، من رحلة فضائية دامت حوالي 6 أشهر، بعد أن هبطت مركبة دراغون التي تقل طاقم مهمة «كرو-6» الي الأرض محققا إنجازا عربيا جديدا، ونتائج علمية ضخمة، بذلك أصبح اسم «النيادي» أول رائد في دولة عربية ينجز أول مهمة فضائية خارج محطة الفضاء الدولية في تاريخ العرب.

رحلة النيادي في الفضاء

بدأت رحلة رائد الفضاء سلطان النيادي الي الفضاء بإجراء عددا من التجارب علمية التي سهمت في خدمة البشرية والمجتمع العلمي، وأصبح أول رائد فضاء إماراتي يخوض مهمة السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، بعدما وثق ذلك التجربة، ضمن البعثة الـ69 في شهر أبريل الماضي، حسبما ذكرت صحيفة «البيان الإماراتية».

واستمرت مهمة سلطان النيادي خارج المركبة الفضائية، ما يقرب من 7 ساعات، من أجل تنفيذ عدة عمليات كالصيانة والتحديث وإكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة، حيث قام خلالها بالإسهام في تطوير المسارات العلمية والتكنولوجية في دولة الإمارات، إذ اجري نحو 200 تجربة علمية في مختلف المجالات استغرقت نحو 585 ساعة.

تايم لاين عن رحلة سلطان النيادي في الفضاء:

- ساهم في تحقيق تأثير الجاذبية الصغرى على وظائف القلب والجهاز التنفسي.

- شارك في دراسة مسببات الأمراض في الفضاء.

- ساهم علي إنتاج محاصيل غذائية في الفضاء.

- ساهم في تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على أنماط النوم الخاصة برواد الفضاء.

قام بإنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة.