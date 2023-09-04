40 ألف جنيه إيرادات فيلم «مستر إكس» في دور العرض خلال 24 ساعة

حقق فيلم «مستر إكس» إيرادات جيدة في دور العرض السينمائي، منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى حتى الوقت الحالي، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم مستر إكس حقق أمس 40 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الفيلم هو العمل الأول الذي يجمعه بزوجته الفنانة هنا الزاهد في عمل فني سينمائي واحد.

أحداث فيلم «مستر إكس»

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، في إطار تشويقي اجتماعي، وظهر خلال الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، وبيج رامي، ومي عمر، وأكرم حسني، ومجدي عبدالغني، وعدد كبير من النجوم، وهو بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد أنور، ورحاب الجمل، وإخراج أحمد عبدالوهاب، قصة أماني التونسي، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي.