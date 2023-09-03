فيلم «مستر إكس» يحقق 46 ألف جنيه في دور العرض خلال 24 ساعة

حقق فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، نجاحا كبيرا في السينمات، منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى، حتى الوقت الحالي، كونه يدور في إطار كوميدي لايت.

إيرادات فيلم «مستر إكس»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ فيلم مستر إكس حقق أمس 46 ألف جنيه، من بطولة الفنان أحمد فهمي، ويعتبر ذلك العمل الأول الذي يجمعه بزوجته الفنانة هنا الزاهد في عمل فني سينمائي واحد.

أحداث فيلم «مستر إكس»

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، في إطار تشويقي اجتماعي، وظهر خلال الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، وبيج رامي، ومي عمر، وأكرم حسني، ومجدي عبدالغني، وعدد كبير من النجوم، وهو بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد أنور، ورحاب الجمل، وإخراج أحمد عبدالوهاب، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي.

الأفلام المنافسة بدور العرض

ينافس «مستر إكس» عددا من الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، إذ ينافس ما يقرب من 10 أفلام أخرى بدور العرض.