فيلم «مستر إكس» لأحمد فهمي يحقق إجمالي إيرادات 31 مليون جنيه بدور العرض

حقق فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، تقدر بـ67 ألفا و57 جنيها، ليحتل بذلك المركز السادس بقائمة إيرادات الأفلام اليومية، والتي يتصدرها أفلام «العميل صفر، وش في وش، بيت الروبي، ع الزيرو، مرعي البريمو»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم «مستر إكس» بأكثر من 31 مليون و260 ألف جنيه على مدار 8 أسابيع عرض بالسينما، منذ انطلاق عرضه بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

أحداث فيلم مستر إكس

وتدور أحداث الفيلم، حول عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب، ومن النجوم ضيوف شرف الفيلم مي عمر وريم مصطفى وعمرو يوسف وأكرم حسني.