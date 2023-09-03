أعمال جمعت الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد.. أبرزها فيلم «مستر إكس»

تصدر اسم الثنائي الفنان أحمد فهمي، وزوجته هنا الزاهد، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، كعادتهما منذ زواجهما، كونهما شريكين في الحياة الخاصة والعملية.

أعمال جمعت الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد

وشارك الفنان أحمد فهمي مع زوجته هنا الزاهد في عدة أعمال، آخرها فيلم «مستر إكس» الذي يعرض الآن في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحا كبيرا، بمشاركة محمد أنور وأوس أوس ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين.

وسبق وتعاون الثنائي فهمى والزاهد أيضا في مسلسل الواد سيد الشحات، الذي جرى تقديمه فى رمضان عام 2019، وشارك معهم عدد من الفنانين منهم محمد عبد الرحمن توتا ومحمد محمود وياسر الطوبجي.

وشاركا أيضا في المسلسل الإذاعي «عربي وإنجليزي»، وجرى تقديمه في الموسم الرمضاني، وشارك فيه عدد من الفنانين منهم عمر عبد العزيز ودعاء رجب.