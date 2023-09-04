«قطاع المتاحف» يوضح سبب تسمية كنيسة العذراء بـ«المعلقة»

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن لوحات الكنيسة المعلقة الموجودة بمتحف مطار القاهرة الدولي (مبنى الركاب 3)، تشير إلى الكنيسة المعلقة (كنيسة العذراء) التي تقع بحي مصر القديمة وبنيت أواخر القرن الرابع الميلادي وأوائل القرن الخامس الميلادي.

وأضاف القطاع، خلال معرض «معلومة عن متحف»، أن الكنيسة سميت بالمعلقة لأنها بُنيت على بقايا حصن بابليون، الذي أقامه الإمبراطور ترجان في القرن الثاني الميلادي، ويتم الصعود إليها بحوالي 29 درجة سلم.

الكنيسة المعلقة تم تجديدها أكثر من مرة خلال العصر الإسلامي

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أن الكنيسة المعلقة تم تجديدها أكثر من مرة في العصر الإسلامي، موضحة أنه يقع أسفلها بوابة عمرو ابن العاص، التي دخل منها إلى مصر إبان فتح مصر، موضحا أن الكنيسة صممت على الطراز البازيلكي، وهي مستطيلة الشكل وتطل واجهتها الرئيسية من الجهه الغربيه على شارع مارجرجس.

الكنيسة المعلقة يوجد بها 3 هياكل

وأوضح قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن الكنيسة المعلقة يوجد بها 3 هياكل، الأوسط يحمل اسم العذراء مريم، والأيمن يحمل اسم القديس يوحنا المعمدان، والأيسر يحمل اسم القديس مارجرجس، كما أن بها 3 أحجبة خشبية من الأبنوس، أهمهم الأوسط، الذي يحمل أيقونات فريدة تعود للسيده العذراء والسيد المسيح والإثنى عشر تلميذا، كما تحتوي الكنيسة على 110 أيقونه معظمها من القرن الـ18 الميلادي، أهمهم لوحة العذراء التي تشبه الموناليزا، مشيرا إلى أن أهمية الكنيسة تعود إلى أنها كانت توجد بها مقر البابوية 1047 ميلاديا.