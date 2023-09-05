البحوث الزراعية: مصر الأولى عالميا في إنتاج زيتون المائدة

قال الدكتور محمد حسن علي، الباحث بقسم الزيتون بمعهد بحوث البساتين، التابع لمركز البحوث الزراعية، إن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج زيتون المائدة، وتقع في مرتبة متقدمة بين الدول المنتجة له في الشجرة التي تتركز في منطقة حوض البحر المتوسط بمتوسط إنتاجية يبلغ 4.3 طن للفدان.

استنباط 11 صنفا جديدا تم تسجيلها رسميا

وأضاف لـ«الوطن» أنه تم وضع خطة للتوسع في زراعة أشجار الزيتون القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم استنباط 11 صنفا جديدا تم تسجيلها رسميا؛ ويجري حاليا جمع ثمارها خلال الموسم الزراعي الحالي، فضلا عن إكثارها في منطقة غرب غرب المنيا.

وتابع بأن الخطة تقوم أيضا على تشجيع تكوين اتحادات تعاونية بين المزارعين أو ربط المزارع والمسوق بجهات التصنيع لزيادة العائد، والاهتمام بالزراعة النظيفة والصديقة للبيئة باستخدام الأسمدة العضوية والحيوية والأسمدة المعدنية الطبيعية مع أستخدام المكافحة الحيوية للأفات والأمراض، والاهتمام بتوصيف وتجميع واستخدام الأصول الوراثية المحلية بمناطق الزراعة القديمة وتقييم التراكيب الوراثية الجديدة الناتجة من برنامج التحسين الوراثى بمناطق التوسع.

زراعة الزيتون في مصر تتركز في عدة مناطق أهمها النوبارية وشمال سيناء ومطروح

وتابع بأن زراعة الزيتون في مصر، تتركز في عدة مناطق أهمها النوبارية وشمال سيناء ومطروح والبحيرة والإسماعيلية وجنوب سيناء والفيوم، أما أهم الأصناف الموجودة في مصر فهي أصناف المائدة وهي «عجيزى شامي - تفاحي - دولسي»، وأصناف الزيت وهي «كروناكي - كوراتينا»، والأصناف ثنائية الغرض «بيكوال- منزانيللو».