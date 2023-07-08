أحمد موسى: إنتاج الزيتون والتمور في سيوة تضاعف عن الماضي 3 مرات

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل تطوير واحة سيوة بمشروعات الزراعة والمياه، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن إنتاج الزيتون والتمور في سيوة هذا العام تضاعف عن الماضي 3 مرات، منوها بأن أهالي واحة سيوة كانوا يشتكون صعوبة الحياة على مدار 30 عاما.

وأشاد أحمد موسى بالمناطق السياحية في سيوة وعلى رأسها بحيرتي «فطناس والملح»، معلقا: أفضل أنواع الملح في بحيرة الملح، ويتم تصديره للخارج من ميناء جرجوب.

وعلق أحمد موسى: «سيوة تفتقر للسياحة العلاجية عكس ما يحدث في البحر الميت بالأردن، وبعد الغد سيتفقد رئيس الوزراء المشروعات القومية بالواحة، بحضور وزراء التنمية المحلية والزراعة والري وآخرين».

مطالبة بتأسيس مطار مدني بواحة سيوة

وطالب أحمد موسى بضرورة تأسيس مطار مدني بواحة سيوة، خاصة أن المسافة من القاهرة لسيوة 800 كم تحتاج 12 ساعة بالسيارة.

أحمد موسى يشيد بزراعات البنجر في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

وأشاد أحمد موسى بزراعات البنجر في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى شبكة الطرق الجديدة المجاورة لتلك المشروعات، وذلك خلال توجهه لواحة سيوة بالطريق الصحراوي، موجها التحية لكل مسئول عن ذلك المشروع العملاق.