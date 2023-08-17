نقيب الزراعيين عن إنتاجية مطروح من الزيتون والتين: جعلت مصر تحتل مكانة عالمية

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنّ منطقة الساحل الشمالي الغربي بها إمكانيات زراعية واعدة، رغم اعتمادها على مياه الأمطار، لافتا إلى أنّ محافظة مطروح منفردة، تنتج 80% من إنتاج التين في مصر، وبفضلها تحتل مصر المرتبة الثانية عالميا، كما أن 19% من إنتاج مصر من زيت الزيتون يأتي من المحافظة، وهما من المحاصيل عالية القيمة الاقتصادية والتصديرية».

450 ألف فدان منزرعة بالشعير

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المساحة المنزرعة بالشعير في المحافظة تبلغ 450 ألف فدان، اعتمادا على مياه الأمطار، وهو محصول يمكن خلطه مع القمح، للمساهمة في سد الفجوة الاستيرادية من القمح، كما يُزرع في سيوة 800 ألف نخلة ذات جودة عالية، يصدر إنتاجها من التمور للخارج بكميات كبيرة، كما تصدر مطروح سنويا 500 ألف رأس غنم برقي لدول الخليج.

وتابع أنّ محافظة مطروح تعتمد على الزراعة المطرية خصوصا المنطقة الغربية من رأس الحكمة حتى السلوم، ومنطقة الحمام تحتمل التوسع الأفقي من خلال إضافة رية تكميلية اعتمادا على ترعة الحمام، لافتا إلى أنه يمكن زراعتها بالخضر والتين والزيتون لتصدير الفائض إلى الخارج.

وأوضح أنه قبل عشرة أعوام، بدأت التنمية الحقيقية في الوديان بإضافة 218 وادي جديد، كما عملت الدولة وبعض المنظمات الأخرى مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الايفاد»، والفاو، والبرنامج الأوروبي للتنمية الريفية المشتركة، ومنظمة اكساد، لإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار وآبار لتخزين مياه الأمطار للأهالي، وسقي الحيوانات وإعطاء رية تكميلية للتين والزيتون وبعض زراعات الخضر.

حفر 7000 بئر لتوفير مليون متر مكعب من مياه الري

وأشار إلى أنّ منظمة الإيفاد تقوم حاليا بتمويل مشروع لحفر 7000 بئر لتخزين مياه الأمطار، لتوفير مليون متر مكعب مياه، وما تم تنفيذه حتى الآن نصف العدد، وقامت بتخزين 500 ألف متر مكعب مياه، وهي مشروعات تنفذ تحت إشراف وزارة الزراعة في مركز بحوث زراعة الصحراء ومركز التنمية المستدامة ووزارة الموارد والري والجهات المعنية، مشيرا إلى أن مشروعات التنمية لها تأثير إيجابي على أهالي مطروح حيث يتم توفير فرص عمل.