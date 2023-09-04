«حماة الوطن»: مصر تبوأت مكانة لائقة بين الدول في عهد الرئيس السيسي

قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن»، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الحزب يؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، باعتبار أن الثماني سنوات الماضية من حكمه قاد فيها مصر داخليا وخارجيا حتى تتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم.

مشروع قناة السويس الجديدة شريان حياة

وأضاف «العوضي»، في بيان له، أن الرئيس السيسي وضع رؤية استراتيجية مكنت الوطن من تحقيق إنجازات متتالية في عدد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وسط عالم يموج بكثير من الأزمات.

وأشار النائب الأول لرئيس الحزب، إلى أنه منذ أن تولى الرئيس السيسي الحكم عام 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لكل بقاع الوطن، وتميزت فترة حكم الرئيس السيسي بإطلاق المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والتي تعد شريان حياة جديد، وخطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، إضافة إلى إنشاء المدن الجديدة.

دحر الجماعات الإرهابية

كما تم بناء أكثر من عشرين تجمعا عمرانيا جديدا في مختلف المحافظات، وإنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية لأكثر من 25 ألف ميجا وات، فضلا عن تنفيذ مشاريع تطوير الريف المصري والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات الكبري التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع بكل جسارة واقتدار دحر الإرهاب الأسود البغيض، واقتلاعه من جذوره، ومواجهة أي جماعات تخريبية داخل أراضي الوطن وكل الخارجين علي القانون للحفاظ على الأمن داخل المجتمع.