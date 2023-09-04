الرئيس السيسي يتابع مشروعات جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

وأضاف أن اللقاء شهد عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، لا سيما في مجال تنمية الثروة السمكية، التي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة.