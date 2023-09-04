حزب المؤتمر عن تصديق السيسي على قانون التحالف الوطني: يعزز التنمية

اعتبر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمرصميدة عضو مجلس الشيوخ، إنّ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يستهدف تعزيز الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية، مشيرًا إلى أنّ التحالف يمثل الذراع التنموية للحكومة.

قانون التحالف الوطني

وأوضح الحزب، أنّ قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي بمثابة مظلة للتحالف، لمساعدته في الدور الذي يقوم به ليخطو بثبات لتنفيذ المستهدف في مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.

وأكد أن التحالف الوطني بتوجيهات الرئيس السيسي أصبح قوة ضخمة للعمل التطوعي، وبمثابة نقلة نوعية في تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

القانون يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان

وأشار حزب المؤتمر، إلى أنّ القانون يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان، لاستكمال المسار التنموي القومي من خلال إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، وتنفيذ المبادرات الاجتماية التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، موضحا أن العمل الأهلي يعمل على تحقيق مستهدفات التنمية بما يساعد الدولة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له.

ووفقا للقانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف، ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها النظام.