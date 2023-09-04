«التموين» تطلق 300 سيارة متنقلة لبيع مستلزمات «أهلا مدارس» في المحافظات

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تستعد حاليا لإطلاق من 250 إلى 300 سيارة متنقلة تحت شعار «أهلا مدارس»، ستجوب القرى والمراكز والنجوع على مستوى المحافظات، لبيع المستلزمات المدرسية بتخفيضات هائلة للطلاب وأولياء الأمور.

سيارات أهلا مدارس في القرى والنجوع

وأضافت المصادر، أن إطلاق سيارات أهلا مدارس يأتي بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك على غرار معرض «أهلا مدارس» 2023، والذي ينطلق في يوم 15 سبتمبر الجاري للمعرض الرئيسي في القاهرة، فضلا عن انطلاق معارض أهلا مدارس بجميع المحافظات منذ أكثر من أسبوع.

مكان معرض «أهلا مدارس» الرئيسي

ومن المقرر أن يفتتح معرض «أهلا مدارس» الرئيسي في القاهرة، عدد من الوزراء والمسؤولين، والذي سيعقد في صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر يوم 15 سبتمبر الجاري، وأعلنت وزارة التموين أن أسعار السلع في المعرض ستكون بسعر الجملة تسهيلا على المواطنين وأولياء الأمور في شراء المستلزمات بأسعار مخفضة.