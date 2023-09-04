«التموين» تعقد الاجتماع التحضيري لانطلاق معرض «أهلا مدارس» بالقاهرة غدا

يعقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، الاجتماع التحضيري لانطلاق معرض «أهلا مدارس» الرئيسي بالقاهرة، والمقرر إقامته يوم 15 سبتمبر الجاري، لإتاحة الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للطلاب وأولياء الأمور، قبل حلول العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 والمقرر له يوم 30 سبتمبر الجاري موعد بدء الدراسة.

معرض «أهلا مدارس» الرئيسي

وقالت مصادر في وزارة التموين، لـ«الوطن»، إنَّ الدكتور علي المصيلحي يعقد غدًا، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اجتماعًا تحضيريًا وتنسيقيًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وبعض أعضاء الغرف، لوضع اللمسات النهائية لانطلاق معرض أهلا مدارس في مدينة نصر منتصف الشعر الجاري، وذلك بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.

أسعار المستلزمات بمعرض أهلا مدارس

ومن المقرر أنَّ يعقد معرض أهلا مدارس الرئيسي في قاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمدينة نصر، بمشاركة عدد هائل من العارضين لتقديم السلع والمستلزمات بأسعار مخفضة، والتي يأتي على رأسها «الأدوات المكتبية، والملابس والزي المدرسي، والأحذية، والحقائب المدرسية، والمواد الغذائية، والحاسبات الآلية، والكتب الخارجية بصورة رقمية لمواجهة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية».