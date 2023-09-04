«تجارية القليوبية»: افتتاح معرضين لـ«أهلا مدارس» في شبرا وبنها بأسعار مخفضة

أعلن النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفه القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، انتهاء الاستعدادات لإقامة معارض «أهلا مدارس 2023» بمدينتي شبرا وبنها، تيسيرا على المواطنين وتوفير كل مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنحو 30%.

توفير مستلزمات الدراسة

وقال «الفيومي»، في تصريحات صحفية اليوم، أن المعارض يشارك فيها منتجو الأدوات المكتبية والملابس والأحذية، حيث تم الاتفاق بالفعل على توفير مستلزمات المدارس من (كشاكيل وكراسات، زمزميات وشنط مدرسية، وأحذية جلدية والكوتشي)، وكذلك توفير الزي المدرسي لمختلف المدارس بكل منطقة، بحيث يستطيع المواطن شراء كل ما يلزم أبناءه من مستلزمات مدرسية من مكان واحد بجودة مناسب وبسعر منخفض.

وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الدعوة للمشاركة بمعارض «أهلا مدارس» بالمحافظة لاقت قبولا كبيرا من التجار والمنتجين، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية نحو مواطني المحافظة.

معارض ومكتبات متنقلة في القرى

وقال «الفيومي»، إنه سيتم إقامة أولى معارض «أهلا مدارس 2023» في مدينتي شبرا الخيمة وبنها، بالاشتراك مع المحافظة وتحت إشراف مديريات التموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي، مشيرا إلى أنه يتم دراسة إمكانية تسيير معارض ومكتبات متنقلة الى قرى، ومراكز المحافظة خلال الفترة القادمة.

وأكد أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، حرص غرفة القليوبية ومنتسبيها علي المشاركة في أي مبادرة من شأنها تخفيف العبء، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية والضرورية والمستلزمات الدراسية وكل احتياجات العام الدراسي الجديد، وذلك بأسعار مخفضة عن المعروض بالسوق، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية ومراعاة للأسر من محدودي الدخل، وذلك عن طريق توفير كافة مستلزمات المدارس بأسعار أقل بكثير من الأسواق بالتنسيق مع المصانع والمنتجات وكبرى الشركات والمصانع.