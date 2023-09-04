«التموين» تعلن عن موعد انطلاق «أهلا مدارس» في القاهرة: الأسعار بسعر الجملة

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع شعبة الأدوات المكتبية بالاتحاد العام للغرف التجارية على تقديم الأدوات والمستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة للطلاب وأولياء الأمور ضمن معرض أهلا مدارس الرئيسي، المقرر انطلاقه في 15 سبتمبر الجاري، تزامنا مع قرب حلول العام الدراسي الجديد 2023- 2024.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس الرئيسي

وأكدت الوزارة أنّ الأدوات والمستلزمات الدراسية في معرض أهلا مدارس الرئيسي، المقرر إقامته في قاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستكون بأسعار الجملة، وأبرزها الأدوات المكتبية، والملابس والزي المدرسي، والأحذية، والحقائب المدرسية، والمواد الغذائية، والحاسبات الآلية، والكتب الخارجية بصورة رقمية.

معارض أهلا مدارس بالمحافظات

وشهدت المحافظات انطلاق معارض أهلا مدارس الفرعية في الميادين الرئيسية بكل محافظة، مع وجود أكثر من معرض داخل المحافظة الواحدة لتسهيل حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة.

فيما يراقب جهاز حماية المستهلك على جودة السلع المعروضة، للتأكد من تقديم تخفيضات على سلع ذات جودة عالية، لرواد المعرض.