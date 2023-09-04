الغرفة التجارية بالإسماعيلية: انطلاق معرض أهلا مدارس منتصف سبتمبر

قال أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرفة ناقشت الإجراءات الأخيرة لإقامة معرض «أهلاً مدارس» في حديقة الشيخ زايد أمام ديوان عام المحافظة.

موعد انطلاق معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية

وأضاف «الشافعي» خلال اجتماعه مع مجلس الغرفة التجارية اليوم الاثنين أن المعرض ينطلق في 15 سبتمبر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأشار إلى أن المعرض يستهدف بيع المستلزمات والأدوات المكتبية والدراسية بأقل من مثيلاته عن الموجودة في الأسواق، مؤكدا سرعة التنسيق مع الجهات المعنية، والتجار لطرح المعروضات بأسعار مخفضة.

وقال سعيد شعيب، سكرتير الغرفة التجارية إن المعرض استهدف مراعاة كافة العوامل أسوة بالمعارض السابقة التي حققت نجاحا كبيرًا، وسيشمل كافة مستلزمات المدراس مع وضع تخفيضات مناسبة على أسعارها.

وأكدت آمال محمود، رئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، إقامة جناح خاص للعارضات بالمعرض، اتّساقاً مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وتوجيهات القيادة السياسية للدولة باعتبار «استراتيجية تمكين المرأة 2030» هي وثيقة العمل للأعوام المقبلة.

وناقش الاجتماع سبل تنظيم المعرض ومتطلبات العارضين في القطاعات المختلفة، من أجل تنظيم معرض مناسب يلبي كافة احتياجات المواطنين، ويحقق الهدف الأسمى منه، وهو تقديم خدمة مجتمعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا في دخول الموسم الدراسي الجديد.