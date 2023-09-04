تقديم خدمات صحية لـ13 ألف مواطن خلال 8 قوافل طبية بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا تقديم خدمات طبية لأكثر من 13 ألف مواطن، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

إطلاق 8 قوافل طبية في المنيا

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة نفذت 8 قوافل طبية على مدار شهر، استهدفت قرى تندة، وبني روح بمركز ملوي، والبهنسا، وسيوة بمركز بني مزار، ومرزوق وهوارة بمركز مطاي، وقرية الجهاد بمركز العدوة، و قرية تانوف بمركز ديرمواس.

صرف العلاج للمواطنين بالمجان

وأوضح وكيل صحة المنيا، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 13623 حالة تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

وخلال تلك القوافل تم عمل 950 تحاليل مختلفة، 28 موجات صوتية، 42 أشعة سينية، 644 كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل داخلي لـ 845 حالة وتحويل للمستشفى 231 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات العامة، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ962 مترددا.