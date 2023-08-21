التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قوافل في المحافظات.. خدمات طبية وورش

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إحدى كيانات التحالف، قافلة طبية لعلاج أمراض العيون وتركيب نظارات لأكثر من 105 مستفيدين من ذوي الهمم من أهالي عزبة خيرالله بمحافظة القاهرة.

علاج مجاني لأهالي قنا وأسوان

كما أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني، قوافل طبية شاملة تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي مركز قوص بقنا وقرية السراج التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان.

وفي محافظة الجيزة، أطلقت جامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة تنموية شاملة لأهالي قرية برنشت بمحافظة الجيزة، استمرت لمدة 5 أيام متتالية قدمت خلالها حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة بيطرية وأخرى طبية، تضم نخبة متخصصة من أساتذة الطب البشري والعلاج الطبيعى وطب الأسنان والطب البيطرى والتمريض للكشف والمتابعة، وتقديم العلاج بالمجان لأهالي القرية، وكذلك تحويل الحالات الحرجة لمستشفيات الجامعة لإجراء اللازم.

برامج توعوية وورش عمل

كما شملت القافلة أيضاً إعداد برامج توعوية وعقد ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية، في إطار مبادرة «صنايعية مصر»، واختتمت الفعاليات بحفل غنائي كبير حضره أهالي القرية.

وفي محافظة الغربية، نظمت جمعية الأورمان الخيرية عضو التحالف الوطني معرضاً للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لأهالي قرى (كوم عبود - حصة آبار – قرانشو - كفر جعفر - صا الحجر - كفر سالم) بمركز بسيون.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.