دار الأوبرا تفتتح موسمها الفني الجديد بحفل «باريس أوفنباخ».. اعرف التفاصيل

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تفتتح دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، موسمها الفني الجديد 2023- 2024، بحفل كلاسيكي، يأتي بالتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة، ممثلة في المركز الثقافي الفرنسي، ويحمل عنوان «باريس أوفنباخ».

يحيي الحفل، أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجي، ويستضيف السوبرانو باوبرا باريس، كارولين دوما، وعازف الفيولينة، سيزار فيليف، ويشارك خلاله نجوم فرقة أوبرا القاهرة السوبرانو: تحية شمس الدين، ومنى رفلة، وداليا فاروق، ودينا إسكندر، والميتزوسوبرانو ليلي إبراهيم، والتينور جورج ونيس، والباص باريتون رضا الوكيل، مع كورال أوبرا القاهرة، بقيادة مينا حنا.

يقام الحفل في الثامنة والنصف مساء الأربعاء، 6 سبتمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

برنامج الموسم الفني الجديد للأوبرا 2023

يتضمن البرنامج مختارات من أهم أعمال المؤلف الفرنسي، جاك اوفنباخ، منها لابيريكولا، دوقة جيرولستين، حكايات هوفمان، هيلين الجميلة، الحياة الباريسية، اورفيوس في الجحيم، قطاع الطرق، إلى جانب تشاردس لـ فيتوريو مونتي وتأملات من أوبرا تاييس لـ جول ماسينيه.

وقد أعدت دار الأوبرا المصرية، خلال الموسم الجديد، العديد من المفاجآت الإبداعية، منها عروضا متنوعة للفرق التابعة، إلى جانب استضافة فرق محلية وعالمية متخصصة في مختلف أشكال الفنون الجادة.

جدير بالذكر، أن المؤلف الموسيقي وعازف التشيللو جاك أوفنباخ (1819- 1880) لقبه فاجنر باسم موتسارت الشانزليزيه، واعتبره النقاد صانع الموسيقى المرحة والساخرة، ولُقب بملك الأوبريت، حيث كتب حوالي 100 عمل في هذا القالب، ولأعماله قيمة فنية وتاريخية، إذ نجح بلمساته في إضفاء أجواء المرح والسخرية على المجتمع الفرنسي.