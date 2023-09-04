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«ساندرا» تحصد المركز الأول في مسابقة المبدع الصغير.. صوت ملائكي (صور)

كتب:

شروق مراد
06:41 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
الطفلة ساندرا عماد

الطفلة ساندرا عماد

تمتلك الطفلة ساندرا عماد صوتًا ملائكيًا يخطف قلوب كل من يسمعها، عملت من خلال دعم أسرتها على تطوير موهبتها، حتى استطاعت الفوز بجائزة الدولة للمبدع الصغير، وأصبحت مصدرًا للفخر بين أبناء جيلها، بحسب حديث أميرة يوسف والدة «ساندرا»، لـ«الوطن».

صعدت «ساندرا» على المسرح، والفرحة لا تسعها، تتسلم جائزة الدولة للمبدع الصغير، من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، لقراءة المزيد من هــنــا.

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بقلم شروق مراد