بعد رحيل الشاعر كريم العراقي.. قصة حصوله على جائزة يونيسيف وثنائيته مع كاظم الساهر

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا عن الشاعر الراحل، كريم العراقي، بعنوان «تاركًا إرثًا شعريًا كبيرًا.. وداعًا شاعر الأغنية العراقية كريم العراقي».

وجاء في التقرير «يرحل الشاعر ولا تموت كلماته، يغيب وتبقى القصيدة والأغنية حاضرة ترددها الألسنة، ويسمو معها الوجدان والمشاعر، كريم العراقي اسم كبير في عالم الشعر الحديث، موطنه أحد أهم مواطن الشعر بلا جدال، فبلده العراق الذي أنجب قبله المتنبي والبياتي ونازك الملائكة».

كريم عودة، الذي اختار أنه يكون لقبه هو موطنه، فأطلق على نفسه «كريم العراقي»، وهو ابن بغداد وولد عام 1955، وحصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال، ثم عمل معلمًا في مدارس بغداد عدة سنوات، ومشرفًا متخصصًا في كتابة الأوبريت المدرسي.

الكتابة والنشر في عدة مجلات عراقية

وبدأ الكتابة والنشر منذ أن كان طالبًا في عدة مجلات عراقية، ومن أهم دواوينه «ذات مرة، وسالم العراق، والشارع المهاجر»، كما اشتهرت العديد من الأغاني التي ألفها وغناها عدد من مطربي الوطن العربي، لكنه حقق مع صديق عمره كاظم الساهر، إحدى أروع الثنائيات الفنية، فقدما معًا الأغنية العاطفية والمرحة والحزينة والقصيدة والأغنية الوطنية التي رسخت في الأذهان.

ومن خلال إحدى قصائده، التي غناها كاظم الساهر عنوانها «تذكر» يوقظ كريم العراقي مشاعر العالم تجاه بلاده، وينال جائزة منظمة يونيسيف لأفضل أغنية إنسانية.

ورحل كريم العراقي، بعد صراع مع مرض السرطان تاركًا ورائه إرثًا من الكلمات الصادقة التى ستبقي مهما مر الزمان.