الممثل الشهير توني لونج يحصل على جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا

ينتظر الممثل الصيني الشهير توني لونج على جائزة الأسد الذهبي الخاصة لإنجازاته مدى الحياة في الدورة الثمانين لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وتمتد مسيرة لونج المهنية إلى ما يقرب من 100 فيلم روائي طويل، وهو معروف بتعاونه مع المؤلف وونج كار واي.

لونج مثل في ثلاثة أفلام فازت بجائزة الأسد الذهبي

ومن اللافت للنظر أن لونج مثل في ثلاثة أفلام فازت بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية: «مدينة الحزن» (1989) «سيكلو» (1995)، و«الشهوة والحذر» (2007)، وذلك بحسب صحيفة «كوريا تايمز».

أعمال حالية

ويعمل لونج حاليًا في الدراما التاريخية «الصديق الصامت» من إخراج المخرج المجري إيلديكو إنيدي، وسيكون فيلمه القادم «الإصبع الذهبي»، وهو دراما جريمة من إخراج فيليكس تشونج مان كيونج، وسيشهد لقاءه مجددًا مع النجم آندي لاو ، المشارك في فيلم «شئون جهنمية».

أدوار متنوعة

وتميزت مسيرة توني لونج المهنية بتقديم أداء مميز في أدوار متنوعة وعروض استثنائية، وقد عزز ارتباطه بالأفلام والمخرجين المشهورين مكانته كشخصية بارزة في صناعة السينما، مما يجعل جائزة الأسد الذهبي لإنجازاته مدى الحياة تقديرًا مستحقًا لمساهماته.