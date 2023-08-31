حجب جائزة برنامج «الفرصة» مع لميس الحديدي لأول مرة

شهدت حلقة أمس الأربعاء من برنامج الفرصة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أحداثًا درامية وحجب الجائزة لأول مرة، بسبب عدم قدرة المتسابقين على إقناع لجنة التحكيم بقدرات وإمكانيات مشاريعهم.

الجولة الأولى

بدأت الجولة الأولى من الحلقة في برنامج الفرصة بالمنافسة بين ثلاثة مشاريع، وهي مشروع سيتر المتخصص في نقل الموظفين وطلبة المدارس، ومشروع تصميمك وهو عبارة عن منصة لصناعة الجرافيك تسهل على غير المتخصصين تصميم ما يريدون بسهولة، ومشروع يالا ميشن الذي يعمل وسيطا بين أصحاب المشاريع وأصحاب العمل الحر الفريلانسرز.

ودخل المتسابقون في تحدي الدقيقة الواحدة ليعرض كل منهم مشروعه على اللجنة في دقيقة، وأسفرت هذه الجولة عن خروج مشروع سيتر ليتبقى في المنافسة كلٌ من «تصميمك» و«يالا ميشن».

جولات جديدة

وفي الجولتين التاليتين وبعد مناقشة لجنة التحكيم لتفاصيل المشروعين، اكتشفوا عدم جاهزيتهما، وأنهما لا يستطيعان النجاح مستقبلا، الأمر الذي رأت فيه اللجنة أنه لا يجب إعطائهم الجائزة وتوفيرها لمشروع أفضل منهما.

وقدم عمر الصاحي، عضو لجنة التحكيم، نصيحة مهمة للمتسابقين أكد فيها أن الفشل ليس النهاية ولكنه يعتبر فرصة جديدة للبداية بشكل أقوى، خاصة أن الأفكار جيدة ولكن التنفيذ ضعيف، واحتضنهم بكل حب ومودة.

وكشف أحمد العدوي، ضيف لجنة التحكيم، إن النتيجة تم حجبها نتيجة إن المشروعين لم ينجحا في إقناع الحكام، ولكن سيتم منح الجائزة بشكل استثنائي لأحد المشروعات المشاركة في المسابقة.

أعضاء لجنة التحكيم

لجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من د. عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر، ووائل فخراني مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل وأمل عنان شريك جلوبال 500 وكبيرة مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

برنامج الفرصة مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON.