الصيف ينعش مبيعات الأثاث بدمياط.. وتجار: الجودة والخامة سر تفاوت الأسعار

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار وخامات الموبيليا الدمياطي، وخاصة مع اقتراب انتهاء موسم الصيف، والذي يقبل فيه الشباب على تجهيز فرش مساكنهم.

إقبال على شراء الموبيليا في موسم الصيف

يقول محمد الفيومي، أحد النجارين وتجار الموبيليا بدمياط إن محافظة دمياط تشهد حراكًا للأثاث، إذ يأتي الكثير من المواطنين من محافظات مختلفة لشراء الأثاث المنزلي بأنواعه المختلفة، خاصة في فصل الصيف سواء الجاهز أو العمولة، لذا الكثير من التجار يقدمون تخفيضات لجذب الزبائن وزيادة نسبة المبيعات.

تفاوت أسعار الأثاث على حسب الخامة

وأضاف «الفيومي» أن تفاوت أسعار الموبيليا في الموديل الواحد يرجع إلى أنواع خامات الأخشاب المستخدمة في مراحل التصنيع، فهناك من يستخدم الزان الروماني وآخرون يستخدمون الخشب البياض والفايبر وكل نوع منهم له استخدامه في الغرف، ولكن بنسب مختلفة ترجع إلى التخانة والتكلفة.

طريقة معرفة جودة الموبيليا قبل الشراء

وواصل، ننصح من يأتي إلى دمياط ليشتري الأثاث بالحرص على رؤية النوع قبل التشطيب والدهان أو يفتح الدرف والأدراج من الداخل ليختبر تخانة الخشب المستخدم، ليتأكد من أن السعر المحدد للغرفة مناسب للخامة، ويمكن لنفس الموديل أن يتفاوت سعره حسب الخامة من 9000 إلى 25 ألف جنيه للغرفة المتوسطة «المودرن».

مراحل التصنيع والأخشاب سر الجودة

وقال رجب والي أحد كبار النجارين بمنطقة السيالة بدمياط في تصريحات لـ«الوطن»، إن الكثير من العملاء يطلبون الموديلات «عمولة»، ويتابعون مراحل تصنيعها للتأكد من أنواع وسمك الخشب المستخدم علاوة على الموديلات والمقاسات، فيختار العميل ما بين الجاهز في المعرض أو يصنع له موديلات أخرى مع متابعة مراحل التصنيع والتشطيب.