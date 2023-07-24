حبس عاطل ضبط بـ325 فرش حشيش في الإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، اليوم الاثنين بحبس أحد العناصر الإجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبيع «الحشيش» لصغار التجار.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال وعرض عينة من المواد المخدرة على المعمل الكيميائي لبيان ما بها من مخدر، وإرفاق نتيجة تقرير فحص العينة في أوراق القضية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول نشاط المتهم وواجهته بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزته من مخدر الحشيش.

القبض على المتهم

وتمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال في القبض علي المتهم وبحوزته المواد المخدرة بعد تسلمه لها خلال الفترة الماضية وقبل توزيعها علي صغار التجار.

وألقت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء مصطفي العدوي ومنان صلاح وسيد نصر الله ومحمود طارق معاونو مباحث مركز الإسماعيلية في ضبط المتهم ويدعي «عبدالباسط.م.ع»، مقيم بمنطقة كيلو 11 التابعة لدائرة المركز وبحوزته 325 طربة من مخدر الحشيش.

مخزن سري لتخزين الحشيش

وداهمت المأمورية منزل المتهم بمنطقة كيلو 11 بعد تأكد ضباط المباحث من اخفائه لكمية من المخدرات داخل احد المخازن السرية بمنزله وبتفتيش المنزل تم العثور علي المواد المخدرة المضبوطة.

وأشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية إلى أن المتهم يعد من اخطر العناصر الإجرامية التي تعمل في الاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش وتوزيعه علي صغار التجار.