كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بموقع التنسيق الإلكتروني، موضحة أنه سيتم خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة أعمال تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وذلك للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية بحد أدنى 205 درجة 50% الشعبتين العلمي والأدبي.

موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بموقع التنسيق الإلكتروني

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بموقع التنسيق الإلكتروني، مرتبط بمدى استلام الطلاب الناجحين في الدور الثاني لشهاداتهم من قبل المدارس، لافتة إلى أن العمل لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق سيتم إتاحته خلال المدة الزمنية المقررة، وأنه يمكن للطلاب وقتها الدخول والتسجيل من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

تنسيق الشهادات الفنية

وفي السياق ذاته، وبخلاف موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بموقع التنسيق الإلكتروني، انطلقت اليوم أعمال تنسيق الشهادات الفنية من خلال إتاحة التقديم الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام 3 و5 سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام العامين بعد الثانوية) لعام 2023، حيث تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023.